Саудовская Аравия: за любым действием против Королевства последует реакция

Эр-Рияд, , 23:10 — REGNUM Государственные средства массовой информации Королевства Саудовская Аравия (КСА) распространили официальную позицию властей, указав на то, что ни одно агрессивное действие, направленное против страны, не останется без ответа. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах, КСА отреагирует на любой шаг отдельных стран и мирового сообщества в целом, включая экономические санкции, попытки оказания политического давления или использование ложной информации в корыстных целях.

«Аль-Арабия» также добавляет, что Саудовская Аравия на протяжении своей истории играла ключевую роль в стабилизации ситуации в регионе и служила целям безопасности. Более того, Королевство продолжает налаживать конструктивное сотрудничество со странами-партнерами, которые дружественно настроены в отношении КСА.

«Власти Королевства Саудовская Аравия выражают благодарность своим партнёрам, оказывающим поддержку в борьбе с антисаудовскими настроениями во всем мире», — пишет источник.