Президент Йемена: Иран намерен возродить Персидскую империю

Сана, , 21:50 — REGNUM Президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади обвинил Исламскую республику Иран в том, что она намеревается возродить Персидскую империю с границами до Красного моря. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах, это заявление было сделано во время выступления на 55-ой годовщине революции в Йемене, которая произошла 14 октября.

В ходе своей речи Хади упомянул о недавно задержанных в стране представителях Корпуса Стражей Исламской революции, военно-политического формирования Ирана, и Хезболлы, военизированной ливанской шиитской организации и политической партии. По мнению президента, случаи задержания свидетельствуют об экспансионистских намерениях Ирана.

Хади также подчеркнул, что то, что происходит в районе столицы страны, Саны, не должно повториться на юге Йемена. «Я не позволю южанам воевать», — добавил Хади.