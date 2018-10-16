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Вьетнам и Австрия подписали новые торговые соглашения

Политика

Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук прибыл в Австрию

Вьетнам и Австрия подписали новые торговые соглашения
Квентин Массейс. Договор продажи. 1520

Вена, 16 октября 2018, 08:48 — REGNUM  Премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук в ходе официального визита провел переговоры с премьер-министром Австрии Себастьяном Курцем.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Австрия является одной из первых стран Западной Европы, которая установила дипломатические отношения с Вьетнамом. В ходе переговоров премьер-министры обеих стран сошлись во мнении о необходимости развития тесного и эффективного сотрудничества. По результатам 2017 года, товарооборот между странами составил 4 миллиарда долларов, что на 42% больше по сравнению с 2016 годом. Австрия стала 6-м по объему импорта партнером Вьетнама в Европе.

По результатам встречи был подписан ряд двусторонних соглашений. Соглашение о развитии торгово-экономического сотрудничества, соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров и повышении квалификации.

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Зарубежная хроника
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