Анкара, , 00:24 — REGNUM Состоялась встреча председателя национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в рамках которойстороны обсудили развитие двусторонних отношений.

Визит председателя национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган в Турцию имеет особое значение, поскольку он проходит в год 40-летия установления дипломатических отношений между странами. Председатель национального собрания СРВ подтвердила стремление Вьетнама развивать торгово-экономические отношения с Турцией. По мнению Нгуен Тхи Ким Нган, Турция является важным партнером Вьетнама в регионе Средней Азии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция и Вьетнамом обладают большим потенциалом развития отношений во многих отраслях. В соответствии с утвержденными планами, к 2020 году товарооборот между странами должен достичь 4 миллиарда долларов. Президент также отметил, что планирует совершить ответный визит во Вьетнам в конце 2018 года.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», особое внимание на встрече было уделено вопросу подписания соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Турцией. Стороны заявили о необходимости подписания этого соглашения, поскольку оно принесет долгосрочные выгоды для обеих сторон. Соглашение будет подписано в ходе ответного визита президента Турции во Вьетнам.

В ходе настоящего визита были заключены соглашения о развитии торгово-экономического сотрудничества между Вьетнамом и Турцией на период 2019—2021 годов.