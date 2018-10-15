Кризис на Украине «может привести к религиозной войне»

Москва, , 21:43 — REGNUM Решение Синода Русской православной церкви по Константинополю может быть не последним шагом, считает политолог Сергей Марков. Он выступил 15 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Самое серьезное решение — анафема, которая была принята в свое время, когда Рим с Константинополем разошлись, это крупнейший раскол в христианской церкви. Насколько я понимаю, руководство Русской православной церкви пытается сохранить православие от раскола. То есть мы пытаемся дать Константинополю возможность не пойти до конца», — заявил Марков.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич добавил, что «на Украине очень серьезный кризис», который «может привести к религиозной войне».

Напомним, 15 октября Священный синод РПЦ признал невозможность продолжения дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом. В заявлении действия КП названы «посягательством на чужие канонические уделы».