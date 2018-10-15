Афганистан и Туркменистан подписали договор о строительстве ЛЭП

Кабул, , 21:46 — REGNUM Между Афганистаном и Туркменистаном подписано соглашение о строительстве новой линии электропередач, которая пройдет по территории Туркменистана, Афганистана и Пакистана.

По сообщению афганского новостного издания «Pajhwok Afghan News», это соглашение было подписано в столице Туркменистана Ашхабаде представителями министерств энергетики двух стран.

Новая транснациональная линия электропередачи позволит удовлетворить растущие потребности стран Южной Азии в энергии и стимулирует их экономическое развитие.

Согласно подписанному соглашению, по новой линии электропередачи в афганские города Герат и Кандагар будет поступать по 300 мегаватт. В будущем объем проставляемой электроэнергии может возрасти до 1000 мегаватт.

Делегация Афганистана поблагодарила президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за оказываемую помощь и высоко оценила политику Ашхабада, направленную на установление мира в регионе.