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Афганистан и Туркменистан подписали договор о строительстве ЛЭП

Политика

Новая линия электропередачи пройдет через территорию Туркменистана, Афганистана и Пакистана

Кабул, 15 октября 2018, 21:46 — REGNUM  Между Афганистаном и Туркменистаном подписано соглашение о строительстве новой линии электропередач, которая пройдет по территории Туркменистана, Афганистана и Пакистана.

По сообщению афганского новостного издания «Pajhwok Afghan News», это соглашение было подписано в столице Туркменистана Ашхабаде представителями министерств энергетики двух стран.

Новая транснациональная линия электропередачи позволит удовлетворить растущие потребности стран Южной Азии в энергии и стимулирует их экономическое развитие.

Согласно подписанному соглашению, по новой линии электропередачи в афганские города Герат и Кандагар будет поступать по 300 мегаватт. В будущем объем проставляемой электроэнергии может возрасти до 1000 мегаватт.

Делегация Афганистана поблагодарила президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за оказываемую помощь и высоко оценила политику Ашхабада, направленную на установление мира в регионе.

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Зарубежная хроника
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