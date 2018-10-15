26 боевиков ИГИЛ* уничтожено в афганской провинции Нангархар

Джелалабад, Афганистан, , 22:14 — REGNUM Официальный представитель Национальной армии Афганистана заявил, что в провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) Специальными силами Афганистана была организована операция, в результате которой было ликвидировано по меньшей мере 26 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Специальных сил была проведена на территории уездов Кот, Хаска Мена и Гани Хайль провинции Нангархар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, операция была проведена при активной поддержке Военно-воздушных сил Афганистана.

Официальный представитель Национальной армии Афганистана сказал, что в результате операции было разрушено несколько укрытий боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также было уничтожено военное оборудование, принадлежащее террористам.

Сообщается, что в ходе операции Специальным силам Афганистана удалось обнаружить и обезвредить шесть мин, тем самым предотвратив серию взрывов в провинции Нангархар.