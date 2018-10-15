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В афганской провинции Пактия ликвидировано 18 талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Боевики были уничтожены при попытке взять под контроль один из уездов провинции Пактия

В афганской провинции Пактия ликвидировано 18 талибов*
Афганистан

Гардез, Афганистан, 15 октября 2018, 22:59 — REGNUM  Официальные представители 203 корпуса армии Афганистана заявили, что в провинции Пактия (столица провинции г. Гардез) в результате боевых столкновений между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было ликвидировано по меньшей мере 18 боевиков, еще 32 получили ранения.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали скоординированную атаку, целью которой было взять под контроль уезд Хошаманд провинции Пактия.

Согласно вышеупомянутому заявлению, силы безопасности смогли организовать оборону уезда и отбить нападение движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заставив боевиков отступить.

Официальные представители 203 корпуса армии Афганистана также добавили, что в ходе боев у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было изъято 15 мин и одно транспортное средство.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие среди правительственных сил.

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Зарубежная хроника
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