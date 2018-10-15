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Абдулла Абдулла встретился с премьером Госсовета КНР

Политика

В ходе встречи обсуждались возможности укрепления сотрудничества между странами в целом ряде сфер

Абдулла Абдулла встретился с премьером Госсовета КНР
Иллюстрация: Halifax International Security Forums
Абдулла Абдулла

Душанбе, 15 октября 2018, 22:11 — REGNUM  На полях 17 заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе провели встречу главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе встречи обсуждались возможности расширения сотрудничества между Афганистаном и Китаем в ряде сфер.

Абдулла Абдулла отметил, что Китай всегда был другом Афганистана и поблагодарил Ли Кэцяна за помощь, оказанную Пекином Кабулу.

Главное исполнительное лицо заявил, что Афганистан надеется расширить сотрудничество с Китаем в таких сферах, как экономика и торговля, производство электроэнергии, сельское хозяйство и борьба с терроризмом.

Ли Кэцян заверил, что Китай продолжит оказывать помощь Кабулу в обеспечении безопасности и стабильности в стране и готов поспособствовать процессу восстановления страны и улучшению жизни народа Афганистана.

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Зарубежная хроника
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