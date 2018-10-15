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Спецпредставитель США по Афганистану встретился с талибами* в Катаре

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ В ходе встречи между Зальмаем Халилзадом и высокопоставленными членами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсуждался мирный процесс в Афганистане

Спецпредставитель США по Афганистану встретился с талибами* в Катаре
Иван Шилов © ИА REGNUM
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Доха, 15 октября 2018, 22:53 — REGNUM  Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане Зальмай Халилзад встретился в Катаре с высокопоставленными членами группировки.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с преодолением препятствий для установления мира в Афганистане и выводом войск международной коалиции из страны.

Согласно вышеупомянутому заявлению, высокопоставленные члены движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настаивают на необходимости решительных действий для прекращения войны в Афганистане. Они также подчеркнули, что для установления долгосрочного и прочного мира в стране жизненно важно активное участие самих афганцев в процессе принятия решений.

Обе стороны согласились и дальше продолжать сотрудничество в этом направлении.

Это уже вторая встреча между высокопоставленными официальными лицами США и представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Зарубежная хроника
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