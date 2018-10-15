Израиль построит еще одно поселение на Западном Берегу реки Иордан

Иерусалим, , 22:49 — REGNUM Правительство Израиля одобрило проект по строительству нового еврейского поселения на участке Хизкиягу в Хевроне на Западном Берегу реки Иордан. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, за последние 20 лет в Хевроне не было реализовано ни одного подобного строительного проекта.

Известно, что на месте бывшей армейской базы будет построена 31 единица жилья. Кроме того, планируется строительство двух детских садов, а также возведение парка.

На реализацию проекта правительство Израиля выделит порядка $6 млн, из которых $0,7 млн будет переведено из министерства обороны. Не исключено, что часть средств будет выделена за счет бюджета на следующий год.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, который явился инициатором данного проекта, уже прокомментировал решение правительства. В своем Twitter министр написал: «Я благодарен главе правительства и министрам, которые утвердили предложенный мною проект. Это важный шаг в масштабной работе по укреплению поселений в Иудее и Самарии».