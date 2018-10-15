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Израиль и Россия подпишут соглашение об усыновлении детей

Политика

Израильские ЛГБТ-пары и родители-одиночки не смогут усыновлять детей из России

Иерусалим, 15 октября 2018, 21:39 — REGNUM  Российско-израильская комиссия согласовала подписание соглашения об усыновлении израильтянами детей из Российской Федерации. По сообщениям израильской телерадиокомпании «Кан», израильские семьи снова смогут усыновлять детей из России.

После принятия Россией закона о запрете пропаганды однополых отношений прекратился процесс усыновления российских детей гражданами целого ряда государств. В черный список тогда же попал и Израиль.

Однако 14 октября Израилю удалось вернуть себе право на усыновление российских детей. Известно, что усыновлять детей из России смогут только пары, чей брак был зарегистрирован в Израиле. Это связано с тем, что в Израиле можно заключить только религиозный брак, который ни при каких обстоятельствах не может быть однополым.

Таким образом, ЛГБТ-пары не будут иметь возможности усыновлять детей из России. Аналогичный запрет распространится и на родителей-одиночек.

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Зарубежная хроника
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