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Штат Андхра Прадеш просит правительство Индии выделить финансовую помощь

Политика

Правительство индийского штата Андхра-Прадеш обратилось к центральному правительству с просьбой о финансовой помощи после урагана, который ударил по двум районам штата

Нью-Дели, 15 октября 2018, 21:57 — REGNUM  Правительство штата Андхра-Прадеш обратилось к центральному правительству с просьбой выделить финансовую помощь в размере 12 млрд. рупий (примерно 10.8 млрд рублей) для устранения последствий урагана, который ударил по некоторым районам штата. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

Скорость ветра достигала 165 километров в час, обильные осадки наблюдались в районе города Срикакулам.

Разрушительный циклон ударил по северной части штата Андхра-Прадеш, нанес серьезный ущерб инфраструктуре, — сообщил главный министр штата Чандрабабу Найду премьер-министру Индии Нарендре Моди. Он также отметил, что, по экспертным оценкам, ущерб штату составляет примерно 28 млрд. рупий.

Больше всего пострадал сельскохозяйственный и энергетический сектор.

Главный министр призвал центральное правительство «оперативно и щедро» оказать финансовую помощь, чтобы избежать гуманитарных проблем в регионе.

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Зарубежная хроника
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