Оппозиция: программа «Чистая Индия» стала провалом правительства

Нью-Дели, , 22:31 — REGNUM Бывший министр питьевой воды и санитарии Индии Джайрам Рамеш заявил журналистам, что правительство Индии неспособно выполнить задачи, поставленные в ходе программы «Чистая Индия». Он считает, что оно пренебрегает реальной проблемой, обманывая людей говоря об успешности этой программы. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

Стремление правительства Нарендры Моди продемонстрировать успешные темпы строительства туалетов отвлекает от насущных проблем здравоохранения, — заявил он.

Джайрам Рамеш отметил, что полная неудача правительства в осуществлении данной программы вынудило Всемирный Банк назвать ее результаты «умеренно неудовлетворительными».

Индийский Национальный Конгресс (ИНК) высказал мнение, что правительство не уделяет внимание проблемам, связанных с питьевой водой в стране.