Вторник, 16 Октября 2018 года
00:43:38 МСК

Южная Корея попросила МВФ и Всемирный банк поддержать реформы в КНДР

Политика

Министр финансов Республики Корея убеждён, что КНДР необходима международная поддержка

Сеул, 15 октября 2018, 22:55 — REGNUM  Министр финансов Республики Корея Ким Дон Ён обратился к Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку с просьбой помочь КНДР в проведении реформ и развитии сотрудничества с другими странами. Об этом сообщает южнокорейский новостной портал KBS.

Такое заявление министр сделал во время встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард и президентом Всемирного банка Джим Ён Кимом на полях совещания Международного валютно-финансового комитета, прошедшего в Индонезии.

Ким Дон Ён сообщил, что в последние месяцы был достигнут значительный прогресс в процессе ядерного разоружения КНДР, а также сокращении её военного потенциала. Кроме того, улучшились и американо-северокорейские отношения. В связи с этим министр убеждён, что КНДР необходима поддержка таких крупнейших международных финансовых институтов, как МВФ и Всемирный банк, которые могли бы профинансировать проведение реформ в КНДР и реализацию важных экономических проектов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить