Южная Корея попросила МВФ и Всемирный банк поддержать реформы в КНДР

Сеул, , 22:55 — REGNUM Министр финансов Республики Корея Ким Дон Ён обратился к Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку с просьбой помочь КНДР в проведении реформ и развитии сотрудничества с другими странами. Об этом сообщает южнокорейский новостной портал KBS.

Такое заявление министр сделал во время встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард и президентом Всемирного банка Джим Ён Кимом на полях совещания Международного валютно-финансового комитета, прошедшего в Индонезии.

Ким Дон Ён сообщил, что в последние месяцы был достигнут значительный прогресс в процессе ядерного разоружения КНДР, а также сокращении её военного потенциала. Кроме того, улучшились и американо-северокорейские отношения. В связи с этим министр убеждён, что КНДР необходима поддержка таких крупнейших международных финансовых институтов, как МВФ и Всемирный банк, которые могли бы профинансировать проведение реформ в КНДР и реализацию важных экономических проектов.