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Президент Южной Кореи прибыл во Францию с официальным визитом

Политика

Визит состоялся в рамках европейского турне президента Южной Кореи

Париж, 15 октября 2018, 23:51 — REGNUM  Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин прибыл во Францию с официальным визитом. Визит является частью обширной программы, в рамках которой президент также посетит Италию, Ватикан, Данию и Бельгию, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В Париже прошли переговоры Мун Чжэ Ина и президента Франции Эммануэля Макрона. Это была уже вторая встреча двух президентов — первая произошла в июле 2017 года на саммите «большой двадцатки» (G20). Мун Чжэ Ин и Эммануэль Макрон обсудили денуклеаризацию КНДР и стабилизацию обстановки на Корейском полуострове.

13 и 14 октября Мун Чжэ Ин провёл встречи с проживающими во Франции соотечественниками и бизнесменами, а также побывал на концерте южнокорейской популярной музыкальной группы BTS.

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Зарубежная хроника
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