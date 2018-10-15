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Министр иностранных дел Руанды выбрана генеральным секретарем Франкофонии

Политика

Луиза Мушикивабо, министр иностранных дел Руанды, выбрана в качестве генерального секретаря организации Франкофония

Министр иностранных дел Руанды выбрана генеральным секретарем Франкофонии
Министр иностранных дел Руанды Луиз Мушикивабо и Никол Пашинян

Кигали, 15 октября 2018, 21:15 — REGNUM  Министр иностранных дел Руанды Луиза Мушикивабо была избрана генеральным секретарем Международной организации сотрудничества франкоязычных стран Франкофония. Данное решение было принято 12 октября в Ереване, Армения.

Соглашение было достигнуто на закрытом заседании 84 (58 постоянных членов) государств-членов франкоязычного сообщества. «Я пришла на заседание в Ереване представительницей Руанды, а ушла одной из лидеров Франкофонии», — сказала Луиза Мушикивабо.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал новому генеральному секретарю Франкофонии, что его страна и другие страны-члены организации поддержат ее в последующие четыре года ее пребывания на данном посту.

По информации RFI Kiswahili, в своей речи Луиза Мушиквабо не скрыла того, что новость была для нее очень радостной, также министр иностранных дел выразила благодарность за назначение ее генеральным секретарем.

По словам Мушикивабо, ее основной целью как генерального секретаря будет сделать все возможное, чтобы Франкофобия принимала необходимые меры по решению проблем в мире.

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Зарубежная хроника
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