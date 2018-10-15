Полиция Танзании оккупировала побережье для поисков похищенного миллиардера

Додома, , 23:34 — REGNUM Служба морской полиции Танзании оккупировала побережье Индийского океана со дня похищения известного бизнесмена Мохаммеда Девджи, известного в Танзании также как МО.

Командующий подразделением морской полиции Танзании Эванс Мвиджаге в интервью танзанийскому новостному изданию Mwananchi сообщил о том, что отряд расположился в стратегическом районе.

Миллиардер был похищен 11 октября в городе Дар-эс-Салам возле отеля Colosseum, находящегося в районе Oysterbay, в который он направлялся, для того чтобы провести утреннюю тренировку.

Данный инцидент вызвал опасения среди населения в различных районах страны. Новость о похищении 43-летнего Мохаммеда Девджи быстро распространилась по интернету еще до подтверждения произошедшего начальником полиции Дар-эс-Салама Лазаро Мамбосасой.

Командующий подразделением морской полиции Мвиджаге рассказал газете Mwananchi о том, что сейчас в Индийском океане находятся три полицейские лодки, контролирующие местность, в случае если преступники попытаются уехать из города на морском транспорте.

Первое судно контролирует территорию от округа Кигамбони на юго-востоке Танзании до района Мбуюни. Вторая лодка ответственна за островную территорию Мбундя, третья отслеживает береговые территории Унунио, Каве и Млинготини. По словам командующего, в других близлежащих районах оперируют еще несколько судов на случай необходимости привлечения дополнительных сил.

Проводится осмотр всех проезжающих лодок. Однако, как отметил Мвиджаге, подобные инспекции организованы лишь в связи с инцидентом, с целью нахождения похищенного.

На вопрос о действиях полиции, в случае если похитители используют незаконные морские порты, находящиеся на побережье Индийского океана, Мвиджаге ответил, что ранее еще ни разу подобного рода преступления не совершались путем использования нелегальных портов. Люди, ведущие торговлю в таких портах, — это целое сообщество, которое защищает себя само. У местных жителей оружие можно найти даже в загоне для скота. Поэтому они не станут использовать подобный путь, скорее, они предпочтут обычные гавани.

«Им нужно скрыться сначала, проверить местность, поэтому в нескольких точках были расположены наши суда, чтобы в случае, если они захотят выехать, мы могли их поймать».

Командующий отметил, что касательно количества нелегальных портов нет какой-то официальной статистики, но Мвиджаге предположил, что сегодня около 11 портов используется для доставки контрабанды в страну и совершения различного рода преступных акций.