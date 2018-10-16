Минобороны Южной Кореи разрабатывает меры защиты от кибератак

Сеул, , 00:06 — REGNUM Министерство обороны Республики Корея разрабатывает меры защиты от хакерских атак, которые представляют большую угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление официального представителя ведомства. Ожидается, что принятие новых мер по защите от кибератак и разработка специального руководства по безопасности в информационном пространстве позволят обезопасить Южную Корею от цифрового вмешательства.

По данным министерства, в 2017 году было совершено 3587 хакерских атак, нацеленных на министерство обороны; в 2013 году их было лишь 1434. Всего за период с 2013 по 2018 год была зафиксирована 16 931 атака, причём было официально подтверждено, что 244 из них совершила КНДР. В остальных случаях источник идентифицировать не удалось.

Оборотное ведомство в бюджете на 2019 год выделило 13,9 миллионов долларов на создание эффективной системы отражения кибератак.