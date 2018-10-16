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В Южной Корее прошёл международный парад ВМФ с участием российских кораблей

Политика

Парад проходил впервые с 2016 года. Он посвящён 70-летней годовщине создания военно-морских сил Республики Корея

Сеул, 16 октября 2018, 08:51 — REGNUM  В Южной Корее завершился международный парад военно-морских сил; в нем приняли участие 10 000 военнослужащих из 12 стран и представители военных ведомств 46 государств со всего мира. Парад проходил у южнокорейского острова Чеджу.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, всего было представлено 19 иностранных судов, в том числе — атомный авианосец ВМС США «Рональд Рейган», который ранее использовался во время совместных американо-южнокорейских учений. В параде также приняли участие два боевых корабля Тихоокеанского флота Российской Федерации — ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

Ранее от участия в параде отказались ВМС Японии, которые были недовольны запретом на использование флага Японской империи, и ВМФ Китая; вместо боевых кораблей они направили делегации.

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Зарубежная хроника
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