В Южной Корее прошёл международный парад ВМФ с участием российских кораблей

Сеул, , 08:51 — REGNUM В Южной Корее завершился международный парад военно-морских сил; в нем приняли участие 10 000 военнослужащих из 12 стран и представители военных ведомств 46 государств со всего мира. Парад проходил у южнокорейского острова Чеджу.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, всего было представлено 19 иностранных судов, в том числе — атомный авианосец ВМС США «Рональд Рейган», который ранее использовался во время совместных американо-южнокорейских учений. В параде также приняли участие два боевых корабля Тихоокеанского флота Российской Федерации — ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

Ранее от участия в параде отказались ВМС Японии, которые были недовольны запретом на использование флага Японской империи, и ВМФ Китая; вместо боевых кораблей они направили делегации.