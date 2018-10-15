Папа Римский посетит КНДР весной 2019 года

Пхеньян, , 21:00 — REGNUM Папа Римский Франциск ответил согласием на приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына и посетит Северную Корею весной 2019 года. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, приводя слова руководителя правящей Демократической партии Республики Корея Ли Хэ Чхана.

Ожидается, что приглашение от Ким Чен Ына официально передаст президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время своего предстоящего визита в Ватикан 17−18 октября. Однако по дипломатическим каналам стало известно, что папа Франциск примет приглашение и посетит КНДР в следующем году. Приезд Франциска в КНДР, если он состоится, станет первым визитом папы Римского в эту страну. Республику Корея папа Франциск уже посещал в 2014 году.

В конституции КНДР провозглашается свобода совести и вероисповедания, но фактически государственной политикой в области религии является пропаганда атеизма. В то же время в Южной Корее католиками являются более 5 миллионов человек — 10,4% населения.