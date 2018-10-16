Датская народная партия ищет средства для нового климатического плана

Копенгаген, , 00:25 — REGNUM Датская народная партия (Dansk Folkeparti) в настоящее время пытается исправить финансовый изъян в климатическом плане правительства, предполагающего отказ от использования автомобилей, работающих на бензине или дизеле. Ввиду перехода на экологически чистые гибридные автомобили или электрокары будет упразднен и налог на использование «экологически вредных» видов топлива, доходы с которого составляют 7, 7 млрд долл год. Председатель Датской народной партии (DF) Кристиан Туэльсен Даль критикует правительство Дании за безответственность в этом вопросе, поскольку считает, что недостающие средства создадут дыру в бюджете — сообщает датская газета «Børsen» («Биржа»).

Председатель Датской народной Партии также полагает, что обсуждение бюджета страны в Фолькетинге (парламенте Дании) на 2019 год в условиях выполнения климатического плана и постепенного снижения дохода с налога на экологически вредные виды топлива ни к чему не приведет.