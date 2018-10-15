Кадыров предложил провести танцмарафон после танца Макрона и Пашиняна

Грозный, , 20:44 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул идею провести танцевальный марафон среди политиков и общественных деятелей. Такая инициатива пришла ему в голову после видео из Еревана, на котором президент Франции Эмманeэль Макрон и председатель правительства Армении Никол Пашинян вместе исполняют армянский танец.

Похвалив политиков за то, как они «дружно, в такт и ритм танцуют один из кавказских танцев»? Кадыров предложил провести танцевальный марафон и выкладывать видео в соцсети.

«Танец «Пашинян — Макрон» мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Думаю, что инициативу поддержат известные политики, общественные деятели», — написал Кадыров в своем Телеграмм-канале.

По словам чеченского лидера, он и сам является большим любителем национальных танцев, поэтому приглашает принять участие в танцевальном марафоне всех — и глав регионов, и федеральных политиков, которые часто бывают с визитами в Чечне.

«Будем рады видеть и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а в качестве иностранного гостя — президента Франции Эмманeэля Макрона. А пока каждого политика, руководителя прошу свой танец выкладывать с хештегами #кавказскиетанцы #CaucasusDances #DancesOfTheCaucasus», — призвал Кадыров.