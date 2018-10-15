Премьер Пакистана Имран Хан обещал посадить 10 миллионов деревьев

Исламабад, , 22:18 — REGNUM 13 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан посетил частный колледж для девушек в Исламабаде, где дал старт масштабной программе озеленения и облагораживания улиц страны под названием «Чистый и зеленый Пакистан». По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Имран Хан принял участие в высадке молодых саженцев во дворе колледжа, а также собственноручно подмел часть дороги около учебного заведения.

Подав молодому поколению пример трудового подвига, премьер воспользовался случаем, чтобы обратиться к нации. Имран Хан заявил, что правительство его партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») уже высадило в провинции Хайбер-Пахтунхва один миллион деревьев. Теперь же цель федерального правительства — высадить не менее 10 миллионов деревьев по всей стране. По словам премьера, озеленение Пакистана поможет уменьшить эффект засухи в стране, которая находится на седьмом месте в списке стран, страдающих от глобального потепления.

Программа по облагораживанию улиц страны в основном предусматривает улучшение системы водоотведения и канализации. По словам Имран Хана, программа улучшит санитарные условия не только в больших городах, но также в трущобах и деревнях.