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Постпред Пакистана в ООН: необходимо защитить детей в индийском Кашмире

Политика

Постоянный представитель Пакистана в ООН призвала мировое сообщество принять меры, чтобы спасти от насилия детей в индийском Кашмире

Исламабад, 16 октября 2018, 00:14 — REGNUM  Постоянный представитель Пакистана в ООН Малиха Лоди обратилась к мировому сообществу с призывом сделать все возможное, чтобы облегчить страдания детей в индийской части Кашмира, а также в любом другом районе, охваченном конфликтом. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, заявление было сделано в ходе заседания Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН в ходе обсуждения проблемы прав ребенка в мире.

По словам Малихи Лоди, «дети ежедневно становятся жертвами невообразимого ужаса». Она особенно подчеркнула, что детские смерти из-за военных действий наблюдаются в Палестине, Сирии и «оккупированном индийцами» Кашмире.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами.

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Зарубежная хроника
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