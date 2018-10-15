Правительство Танзании усилит борьбу с насилием и ранними бракам

Додома, , 22:27 — REGNUM Министерство здравоохранения, социального развития, гендерного равенства, пожилых людей и детей и министерство региональной администрации и местного самоуправления Танзании намереваются укрепить и усовершенствовать отделы по гендерной проблематике в школах, для того чтобы предоставить учащимся больше возможностей для информирования о случаях сексуального насилия.

Главный секретарь министерства здравоохранения Джон Джингу сообщил о том, что в городе Дар-эс-Салам состоялась дискуссия, организованная данным министерством, Фондом народонаселения Организации Объединенных Наций и Союзом журналисток Танзании, на которой были затронуты темы ранних браков и женского обрезания.

«Завучи по воспитательной работе есть уже во всех школах страны. То, что пытаемся сделать мы, — это закрепить в каждой школе отделы по гендерной проблематике, которые бы занимались вопросами сексуального насилия», — сказал Джон Джингу.

Кроме того, по информации танзанийского новостного агентства Habari Leo, главный секретарь упомянул о том, что правительственные усилия сегодня направлены на изменение негативного отношения к защите детей в сексуальном отношении с целью предотвращения ранней беременности, ранних браков, насилия и, как отметил Джингу, государством были приняты различные законы, направленные на защиту детей от подобных случаев.

По словам Джона Джингу, источником насилия являются заблуждения, взгляды и убеждения людей, бедность и желание наживы, в связи с чем правительство разработало ряд стратегий для борьбы с этим.

В свою очередь глава области Мара Адам Малима считает, что причина насилия кроется в традициях, обычаях и культуре.

Однако, по мнению директора неправительственной организации We Can Яссин Алли, родителям и воспитателям необходимо не позволять детям поддаваться соблазну, так как многие школьники начинают заводить отношения в слишком раннем возрасте.