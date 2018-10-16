Франция и Танзания займутся изучением сельского хозяйства и экологии

Додома, , 00:12 — REGNUM Правительство Франции подписало соглашение с правительством Танзании, касающегося разработки проекта по исследованию сельского хозяйства и изменения климата в Танзании при участии как французских, так и местных специалистов. Стоимость проекта составит 400 000 долларов США.

Фредерик Клавьер, посол Франции в Танзании, сообщил, что решение было принято после того, как французский исследовательский институт в Африке IFRA совместно с институтом устойчивого развития во Франции IRD провели переговоры с правительством Танзании и заключили соглашение о проведении исследований в области устойчивого сельского хозяйства и климатических изменений.

Обсуждая ход реализации проекта, вице-президент университета Дар-эс-Салама, также принимающий участие в исследованиях, отметил, что университет привлечет в работу другие институты, для того чтобы местные специалисты смогли получить новый опыт и знания.

Директор высшего образования министерства образования, науки и технологии Танзании Адам Мваикамбо добавил, недостаточное количество инвестиций скажется на работе исследователей, поэтому необходимо сотрудничество с Францией, для достижения успеха в проведении подобного рода исследований.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, французское правительство откроет информационные центры в университете Дар-эс-Салама, национальном университете Занзибара, культурном центре Альянс Франсез, с целью привлечения студентов, которые хотят получить диплом французских университетов. Профессора из университетов Занзибара и Дар-эс-Салама подчеркнули, что это отличная возможность для танзанийцев.