В Японии сформирован комитет по подготовке к передаче императорского трона

Токио, , 20:32 — REGNUM Правительство Японии создало комитет, который будет отвечать за все церемонии, связанные с передачей императорского трона. Уже 30 апреля 2019 года состоится церемония отречения нынешнего японского императора Акихито от престола и вступления на трон его сына Нарухито на следующий день.

По сообщению японского информагентства «Джиджи», 12 октября состоялась первое совещание комитета, которое возглавил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Была определена дата объявления принца Акисино, второго сына нынешнего императора, первым наследником императорского престола. Церемония под названием «Риккоси, но рэй» состоится 19 апреля 2020 года. Кроме этого, было решено провести церемонию возведения на престол нового императора Нарухито 1 мая 2019 года и провозгласить этот день национальным праздником. Комитет представит законопроект об утверждении национального праздника на сессии парламента, которая начнется 24 октября.