Абэ рассказал о конституции, отношениях с Россией и сельских университетах

Токио, , 20:53 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прочитал лекцию в ходе совещания редакторов японского информагентства «Киодо Цусин». В ходе выступления он подчеркнул необходимость повышения привлекательности сельских университетов для иностранных студентов, как часть своей региональной программы. Абэ отметил, что уже на недавней сессии парламента были определены первые целевые университеты. «Поддерживая местные университеты мы начнем привлекать студентов со всего мира. Мы научимся побеждать», — заявил Синдзо Абэ.

По информации японского новостного агентства «Тюнити Симбун», Абэ также затронул тему о готовности внесения поправок в конституцию Японии и проведения японо-российского саммита уже в ближайшее время. Премьер определил вопрос отношений Токио-Москва как «чрезвычайно важный», в частности его территориальный аспект и его скорейшее разрешение.