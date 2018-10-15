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Правительство Японии введет новый статус для иностранных рабочих

Политика

Правительство Японии начнет выдачу новой визы высококвалифицированным рабочим

Правительство Японии введет новый статус для иностранных рабочих
cegoh
Токио

Токио, 15 октября 2018, 21:52 — REGNUM  Японское правительство подготовило поправки к законодательству, чтобы уже с апреля следующего года начать выдавать визы, которые позволят иностранным рабочим находиться со своей семьей в Японии без ограничений. По мнению правительства, это привлечет больше иностранцев и позволит восполнить недостаток кадров.

По сообщению японского новостного агентства «NHK», будет два вида такой визы. Первый вид будет со сроком на 5 лет и будет выдаваться тем рабочим, которые обладают специальными навыками и знаниями. Второй вид для высококвалифицированных иностранцев позволит получить статус резидента без ограничений срока пребывания в стране. Предположительно, тип визы будет определяться в ходе специальных экзаменов, собеседований или посредством предъявления соответствующих документов, подтверждающих квалификацию.

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Зарубежная хроника
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