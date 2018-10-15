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Социал-демократы Дании предлагают пакет изменений в системе здравоохранения

Политика

Социал-Демократическая партия Дании (Socialdemokratiet) представила свой новый пакет предложений по реформированию системы здравоохранения в стране

Социал-демократы Дании предлагают пакет изменений в системе здравоохранения
Ахилл, перевязывающий руку Патроклу

Копенгаген, 15 октября 2018, 23:53 — REGNUM  План Социал-демократической партии Дании предполагает создание дополнительных рабочих мест для медсестер и медбратьев, учреждение большего количества местных поликлиник, а также введение обязательной врачебной практики для нынешних выпускников медицинских образовательных учреждений в тех регионах Дании, где в этом есть особая необходимость — сообщает новостное агентство Дании «DanmarksRadio» («Радио Дании»).

Пакет предложений был представлен на пресс-конференции председателем Социал-демократической партии Дании Метте Фредериксен, а также некоторыми её однопартийцами. Представители Датской народной партии (DanskFolkeparti) положительно отозвались о пакете реформ, в то время как Министерство здравоохранения Дании восприняло его с критикой.

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Зарубежная хроника
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