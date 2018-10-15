Понедельник, 15 Октября 2018 года
21:14:11 МСК

Дания вошла в Совет по правам человека

Политика

Впервые за свою историю Дания вошла в состав Совета по правам человека (СПЧ) ООН

Дания вошла в Совет по правам человека
Иллюстрация: Un.org
Генеральная Ассамблея ООН

Копенгаген, 15 октября 2018, 20:49 — REGNUM  По результатам голосования, прошедшего в Генеральной Ассамблее ООН, Дания была избрана в состав СПЧ, членом которого страна будет являться в последующие три года. В процедуре голосования участвовали 167 государств — сообщает новостное агентство «DanmarksRadio» («Радио Дании») со ссылкой на информацию МИД Дании.

Министр иностранных дел Дании Анерс Самуэльсон находился в Нью-Йорке и наблюдал за процессом голосования. По заявлению министра, членство в Совете дает Дании возможность продвигать либеральные принципы и ценности и стоять на защите прав человека. Анерс Самуэльсон также заявил, что СПЧ способен решить те проблемы, с которыми не в состоянии справиться Совет Безопасности ООН.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить