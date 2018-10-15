Дания вошла в Совет по правам человека

Копенгаген, , 20:49 — REGNUM По результатам голосования, прошедшего в Генеральной Ассамблее ООН, Дания была избрана в состав СПЧ, членом которого страна будет являться в последующие три года. В процедуре голосования участвовали 167 государств — сообщает новостное агентство «DanmarksRadio» («Радио Дании») со ссылкой на информацию МИД Дании.

Министр иностранных дел Дании Анерс Самуэльсон находился в Нью-Йорке и наблюдал за процессом голосования. По заявлению министра, членство в Совете дает Дании возможность продвигать либеральные принципы и ценности и стоять на защите прав человека. Анерс Самуэльсон также заявил, что СПЧ способен решить те проблемы, с которыми не в состоянии справиться Совет Безопасности ООН.