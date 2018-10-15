Полиция Танзании задержала 30 человек по подозрению в похищении миллиардера

Додома, , 20:40 — REGNUM Полицией города Дар-Эс-Салама, Танзания, было задержано 30 человек в рамках расследования дела о похищении Мохаммеда Девжи, танзанийского миллиардера, похищенного 11 октября. Согласно кенийской газете «The East African», Мохаммед Девжи, также известный как Мо Девжи, был похищен группой вооруженных людей утром 11 октября, в то время как он направлялся в тренажерный зал, расположенный в отеле «Колосс».

Глава полиции Дар-Эс-Салама Лазаро Мамбосаса заявил, что 12 человек уже было допрошено в связи с похищением господина Девжи. Среди задержанных три сотрудника отеля и фитнесс-клуба, расположенного в отеле, и пять охранников фирмы G1, которые обеспечивали безопасность отеля. Также задержан менеджер отеля по безопасности и доставлен для допроса.

Согласно показаниям свидетеля, похитители прибыли на двух машинах до появления Мохаммеда Девжи и припарковали их около отеля. Водитель такси заявил, что когда господин Девжи подъехал к отелю, одна из машин подала сигнал и двое белых людей появились за его спиной и похитили миллиардера. Позже они выстрелили в воздух и отпугнули охрану, по словам водителя такси.

Мохаммед Девжи является самым молодым миллиардером Африки. Также он является главным спонсором танзанийского футбольного клуба «Симба», играющего в премьер-лиге Танзании. В прошлом он был депутатом парламента Танзании от Революционной партии.