Демократическая лига Косово заявила о недоверии правящей коалиции

Приштина, , 22:37 — REGNUM Глава Демократической Лиги Косово (ЛДК) Иса Мустафа, комментируя текущее состояние диалога Косово с Сербией, заявил, что не сотрудничает с правительством по этому вопросу из-за отсутствия доверия. Бывший премьер-министр Косово обвинил своих политических оппонентов в провалах во внешней политике и насильственном противостоянии оппозиции внутри страны.

По мнению Мустафы, правительство ведет неверную политику по отношению к Белграду и незавершенный диалог с Сербией является причиной того, что ЕС ещё не ввел либерализацию визового режима для Косово, передает косовское новостное агентство «Бота Сот».

Далее Мустафа пригласил политические партии на выборы, дабы продолжение переговоров осуществляло уже правительство большинства, сформированное на широкой основе и пользующееся доверием 2/3 депутатов Кувенда (Парламента Косово).

Иса Мустафа: «Всё Косово знает, что препятствует проведению демаркации границ и либерализации визового режима. Этому препятствуют регулярные скандалы и насильственные действия тех, кто сегодня правит страной.

ЛДК не сотрудничает с данной коалицией в процессе диалога с Сербией, поскольку не питает к ней доверия. Мы не собираемся отказываться от ответственности за будущее страны, но, как следствие, не разделяем ответственности с теми, кто доказал свою безответственность. Как не собираемся заключать соглашений с людьми, которым не верим.

ЛДК и я, как её глава, хотели бы, чтобы существовали какие-то общие точки доверия между политическими силами в Косово. Серьезные вопросы не решаются без взаимного доверия.

ЛДК приглашает вас: приходите на выборы, и мы померяемся силами. Мы соблюдаем законы, поэтому вступим в диалог только с правительством большинства, которое будет базироваться на широкой платформе и получит доверие 2/3 депутатов Кувенда».