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Косово получило статус ассоциированного члена Франкофонии

Политика

Косово повысила статус в Международной организации франкоязычных государств Франкофония

Приштина, 15 октября 2018, 20:31 — REGNUM  Министр иностранных дел Республики Косово Бехджет Пацолы подтвердил, что на Совете Министров иностранных дел Франкофонии был одобрен запрос о повышении статуса Косово до ассоциированного члена Франкофонии (Международной организации франкоязычных государств).

Об этом глава косовского МИДа сообщил в своем Твиттере: «Запрос Косово на повышение статуса с наблюдателя до ассоциированного члена Франкофонии был одобрен Советом министров иностранных дел. Это огромный шаг вперед для Косово в целом и для развития сотрудничества с Франкофонией».

Как сообщает косовское новостное агентство «Бота Сот», ранее Пацолы встретился с главой Парламентской Ассамблеи Франкофонии Жаком Шаньоном и Генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Франкофонии Жаком Крабалем.

17-й саммит Франкофонии проходил в армянском Ереване с 9 по 12 октября.

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Зарубежная хроника
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