Кассационный суд Египта оставил в силе приговор экс-президенту Мурси

Каир, , 20:21 — REGNUM Кассационный суд Египта отклонил апелляцию по делу экс-президента Мохаммеда Мурси и 19 его сторонников, 15 октября передает агентство Associated Press.

Суд оставил в силе трехлетний срок Мурси, а также подтвердил штраф в размере одного миллиона египетских фунтов ($60 тыс.).

Мохаммед Мурси, лидер «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был отстранен от власти и арестован военными Египта в июле 2013 года.

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