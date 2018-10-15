Первый вице-мэр Екатеринбурга Кожемяко сохранил свой пост

Екатеринбург, , 18:49 — REGNUM Первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко остаётся на своём посту. Контракт с ним продлён, сообщили журналистам в мэрии.

Алексей Кожемяко был одним из фаворитов в борьбе за пост главы города. Считалось, что он — человек Владимира Тунгусова, который долгое время считался серым кардиналом администрации города. В связи с этим некоторые наблюдатели не исключали, что контракт с ним могут не продлить.

Бывший мэр города Аркадий Чернецкий ранее заявлял журналистам о том, что хотел бы видеть в мэрии и Кожемяко, и Александра Высокинского, который 25 сентября был избран мэром депутатами городской думы.

Напомним, ранее мэрию покинули несколько сотрудников, в том числе четыре вице-мэра. Также в отставку ушли главы Орджоникидзевского и Верх-Исетского районов.