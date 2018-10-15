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В Италии обещали напоить Юнкера граппой в обмен на поддержку страны

Политика

Лидер партии «Братья Италии» передала главе Еврокомиссии привет из производственного цеха

Трентино, Италия, 15 октября 2018, 18:44 — REGNUM  Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони разместила на своей странице в Facebook в понедельник, 15 октября, обращение к главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру.

Обращение было записано на одном из заводов по производству граппы в Роверето на северо-востоке страны. Мелони обещала напоить Юнкера местной граппой, если тот начнет поддерживать интересы итальянских производителей.

В сентябре и октябре 2018 года в контексте споров о бюджете Италии, против которого выступает Еврокомиссия, и обвинений правительства страны в «безответственности» со стороны Юнкера, итальянские политики регулярно выступают с ироническими комментариями, намекая на небезразличие главы Еврокомиссии к алкогольным напиткам.

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