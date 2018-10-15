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В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле начался обыск

Политика

Турция расследует исчезновение журналиста Джемала Хашогги

Стамбул, Турция, 15 октября 2018, 18:52 — REGNUM  Группа следователей вошла в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашогги, 15 октября передает агентство Reuters.

Обыск в консульстве анонсировался турецкими властями заранее. Пока неясно, входит ли в состав группы из десяти человек, вошедших в консульство, кто-либо из представителей Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 октября король Саудовской Аравии Салман провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и объявил о начале расследования исчезновения журналиста Хашогги.

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США и Саудовская Аравия
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