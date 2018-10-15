Мэром Ярославля сможет стать каждый

Ярославль, , 18:34 — REGNUM Муниципалитет Ярославля уберет требования по образованию и стажу к кандидатам на пост мэра города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в среду депутаты рассмотрят изменения действующее «Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на пост мэра Ярославля». Как сообщили корреспонденту в муниципалитете, изменения связаны с позицией Верховного суда.

Действующее положение было оспорено экс-кандидатом на пост мэра Александром Симоном. Он требовал признать положение недействующим. Суды всех инстанций отказали Симону в исковых требованиях, однако Верховный суд сделал оговорку, обозначив, что дополнительные требования к кандидатам не могут быть обязательными.

Установив дополнительные требования к образованию, опыту и стажу работы кандидата, при отсутствии которых гражданин Российской Федерации не может участвовать в конкурсе и претендовать на должность мэра города Ярославля, муниципалитет города Ярославля, которой был вправе определять лишь порядок проведения конкурса, вышел за пределы предоставленных ему полномочий. Более того, указанные требования о наличии высшего профессионального образования, опыта и (или) стажа работы не менее семи лет фактически увеличивают закрепленный в Уставе города Ярославля возраст (21 год), по достижении которого гражданин Российской Федерации может быть избран мэром города Ярославля.», — говорится в определении Верховного суда от 24 мая 2017 года.

Иначе говоря, муниципалитет может устанавливать определенные критерии по отношению к кандидатам, по которым их оценивает конкурсная комиссия. Однако несоответствие этим критериям не может быть основанием для отказа кандидату.

Интересно, что положение о порядке избрания мэра решили привести в соответствие с определением Верховного суда только полтора года. В то время как определение суда признало недействующими требования о наличии специального образования и стажа еще в 2017 году, оговорив, что они должны быть признаны недействительными со дня вступления определения в законную силу.

Теперь заявиться на конкурс на пост мэра Ярославля сможет любой гражданин, достигший 21-летнего возраста.

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