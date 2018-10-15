Врио липецкого губернатора хочет сотрудничать с молодыми блогерами и СМИ

Липецк, , 18:32 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил о намерении активнее работать с молодёжью и прессой. Как сообщила пресс-служба областной администрации 15 октября, так Артамонов прокомментировал свои первые решения о кадровых перестановках.

По словам врио главы региона, назначение новых заместителей главы региона вызвано необходимостью усиливать работу с молодежью и с прессой, в том числе и «оппозиционными» СМИ, а также с блогерами.

«Курирующий молодежную политику, СМИ и сферу информатизации Анатолий Якутин — профессиональный юрист, философ — долгое время работал в Сбербанке, прекрасно разбирается в IT. Заместителем руководителя региона по экономическим вопросам и привлечению инвестиций назначен Дмитрий Аверов, до этого работавший первым заместителем главы города Липецка. Он состоял в кадровом резерве и прошел обучение по целому ряду программ подготовки руководящих кадров», — рассказал Артамонов, добавив, что сменятся также ответственные за строительство и антикоррупционную политику администрации региона.

Обязанности заместителей главы региона перераспределят, чтобы усовершенствовать работу администрации.

Напомним, ранее Артамонов заместителем главы администрации Липецкой области, курирующим вопросы экономики, инвестиций, торговли, внешнеэкономических связей, малого и среднего бизнеса, назначил Дмитрия Аверова. Заместителем главы администрации Липецкой области по вопросам информатизации, СМИ, молодежной политики стал Анатолий Якутин, а начальником управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области — Елена Гончарова.

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