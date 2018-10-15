Украину ждёт денацификация по образцу послевоенной Германии?

Москва, , 18:40 — REGNUM Украинское руководство не должно забывать опыт послевоенной Германии, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 15 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию с национализмом, набирающим обороты на Украине.

«Исходя из политического опыта, я как политический реалист хочу обратить внимание на несколько факторов, — сказал Мигранян. — Первое, такие заразы сами по себе изнутри не излечиваются. У нас есть опыт Германии. Денацификацию всё-таки проводили оккупационные войска союзников. Никаких иллюзий. Кстати, очень важно, чтобы об этом нынешнее украинское руководство не забывало. Этот вариант остаётся открытым. Второе, перед Россией стоит огромный вызов. Хотим ли мы, чтобы через 20 лет на Украине жили люди, настроенные патологически и зоологически антироссийски? Надо ли это допустить? Это категорически недопустимо».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Киеве представители «Добровольческого движения ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Николаем Кохановским пытались снести памятник генералу Николаю Ватутину и мемориал участникам Январского вооруженного восстания 1918 года в Киеве. Силовики оттеснили активистов и помешали повредить советские памятники. На улице Михайловской между полицией и радикалами произошли столкновения.

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