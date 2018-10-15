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Сирия: после Идлиба Дамаск будет «выселять» коалицию во главе с США

Политика

После решения проблемы по провинции Идлиб сирийское правительство будет возвращать земли к востоку от реки Евфрат

Сирия: после Идлиба Дамаск будет «выселять» коалицию во главе с США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Дамаск, 15 октября 2018, 18:26 — REGNUM  Территория к востоку от реки Евфрат находится под контролем Сирийских демократических сил. Основой СДС являются курдские вооруженные отряды Народных защитников. Сирийские демократические силы созданы и поддерживаются США и возглавляемой ими международной коалицией.

На данной территории находится около 70% нефтяных месторождений Сирийской Арабской Республики. Поэтому возвращение контроля над ней является не только важной политической и военной задачей, но и экономической.

О том, что Дамаск намерен вернуть под свой контроль эти территории сегодня, 15 октября, на пресс-конференции еще раз заявил глава МИД САР Валид Муаллем. Встреча с прессой была посвящена визиту в Сирию министра иностранных дел Ирака.

Муаллем обратил внимание, что исламистские группировки не приняли Сочинское соглашение по Идлибу, и этот вопрос сирийские власти готовы решить военным путем. Он также подчеркнул: «После Идлиба наша цель находится к востоку от Евфрата».

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Война в Сирии
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