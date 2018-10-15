Трамп признался, что «изменил отношение» к Турции

Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что «изменил отношение» к Турции после освобождения турецким судом американского пастора Эндрю Брансона, 15 октября передает агентство Reuters.

«Я сегодня отношусь к Турции не так, как два дня назад. У меня очень хороший настрой по отношению к Турции — два дня назад этого не было», — заявил Трамп журналистам.

Тем не менее Трамп отметил, что освобождение пастора Брансона не было «сделкой» в обмен на снятие санкций с Турции.

«У нас не было сделки с Турцией», — сообщил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября турецким судом был освобожден американский пастор Эндрю Брансон, который ранее обвинялся прокуратурой страны в связях с террористами.

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