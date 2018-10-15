Посольство Ирана в Анкаре взяли под усиленную охрану

Анкара, , 18:12 — REGNUM Посольство Ирана в турецкой Анкаре взято поду усиленную охрану из соображений безопасности, 15 октября передает агентство Associated Press.

По сообщениям иранских государственных СМИ, чрезвычайные меры предприняты в связи с угрозой террористического нападения.

Ранее турецкие СМИ сообщили о взрыве и эвакуации посольства Ирана в Анкаре, однако эта информация была опровергнута иранским МИДом.

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