Новый руководитель ГУ МВД Воронежской области представлен в регионе

Воронеж, , 17:54 — REGNUM Генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин официально представлен в качестве нового руководителя ГУ МВД по Воронежской области личному составу ведомства 15 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Бородина представил заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Аркадий Гостев. В мероприятии приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, представители законодательной, судебной и исполнительной власти региона, общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области, руководители правоохранительных ведомств, ветераны органов внутренних дел.

Аркадий Гостев охарактеризовал нового главу ГУ МВД по Воронежской области как профессионального, грамотного, высококвалифицированного и требовательного руководителя.

«Хотелось бы пожелать Вам, Михаил Анатольевич, успехов в работе на новой должности, которых Вы, не сомневаюсь, сможете добиваться, опираясь на лучшие традиции, знания и опыт коллектива Главного управления МВД России по Воронежской области и территориальных органов внутренних дел районного звена», — сказал Аркадий Гостев.

Замминистра также поблагодарил генерал-лейтенанта полиции в отставке Александра Сысоева, ранее возглавлявшего региональный главк, отметив его вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности в области, и вручил ему медаль МВД России «За безупречную службу в МВД».

Как сообщало ИА REGNUM, пост начальника ГУ МВД по Воронежской области оставался вакантным с июня 2018 года, когда в отставку был отправлен Александр Сысоев, проработавший в должности с 2011 года. Причиной отставки назывался возраст. Обязанности руководителя ведомства временно исполнял начальник Главного следственного управления по региону генерал-майор Вячеслав Воронцов. 2 октября решением президента РФ Владимира Путина на пост был назначен Михаил Бородин.

Михаил Бородин родился 5 марта 1959 года в Хомутовском районе Курской области. В органах внутренних дел служит с 1983 года, начинал на посту инспектора БХСС ОВД Дмитриевского райисполкома Курской области. Последние восемь лет возглавлял Главное управление МВД России по Свердловской области.

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