Исламисты в Идлибе саботируют Сочинское соглашение

Дамаск, , 17:51 — REGNUM Новостной портал Al-Masdar News сообщает, что джихадисты не отошли из демилитаризованной зоны в Идлибе. При этом срок их вывода истек вчера, 14 октября.

Портал ссылается на интервью с офицером Сирийской арабской армии, подразделение которого дислоцировано в городе Мхарде на севере провинции Хама. По словам сирийского военного, исламисты не покинули своих позиций в западном и юго-западном коридорах буферной зоны. Они также располагают большим количеством тяжелого вооружения.

Офицер также добавил, что джихадисты укрепили и укрепляют свою оборону в буферной зоне, давая понять сирийским военным, что они готовятся к бою.

Сирийские военные считают, что теперь мяч на стороне Турции, на которую будут оказывать давление Россия и Иран, чтобы вытеснить боевиков из демилитаризованной зоны или дать возможность сделать это Сирийской арабской армии.

Следует отметить, что 10 октября минобороны Турции на своем сайте опубликовало заявление, в котором сообщалось о завершении отвода из демилитаризованной зоны тяжелого вооружения.