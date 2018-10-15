Турция просит РФ повременить с началом совместного патрулирования в Идлибе

Анкара, , 17:42 — REGNUM Дата начала российско-турецкого патрулирования демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб откладывается по просьбе Турции, сообщает 15 октября РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

По его словам, совместное патрулирование зоны по условиям Сочинского соглашения Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана должно было начаться 15 октября, но турецкая сторона попросила отсрочки, так как не может гарантировать безопасности патрулей.

По информации агентства, новая дата начала патрулирования пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября представители группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что не уйдут из буферной зоны Идлиба и не выведут оттуда своё тяжелое вооружение.

Напомним, по условиям отмены военной операции по освобождению Идлиба до 10 октября из демилитаризованной зоны должно быть выведено всё тяжелое вооружение, а к 15 октября территорию зоны должны покинуть боевики всех радикальных вооруженных формирований.

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