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Трамп: госсекретарь Помпео вылетит в Саудовскую Аравию «в течение часа»

Политика

Президент США уже пообещал «сурово наказать» саудитов из-за журналиста Хашогги

Трамп: госсекретарь Помпео вылетит в Саудовскую Аравию «в течение часа»
Saly Bechsin
Саудиты

Вашингтон, 15 октября 2018, 18:05 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Майк Помпео вылетит в Саудовскую Аравию «в течение часа», 15 октября передает агентство Reuters.

Поездка Помпео связана с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джемаля Хашогги, о начале которого объявил король Саудовской Аравии Салман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп угрожал «сурово наказать» Саудовскую Аравию — в случае, если Хашогги действительно был убит в саудовском консульстве в Стамбуле, как утверждает Турция.

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США и Саудовская Аравия
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