В Крыму обещают максимум внимания для всех вариантов работы с Сирией

Дамаск, , 16:59 — REGNUM По всем направлениям сотрудничества между Крымом и Сирийской Арабской Республикой будут созданы отдельные рабочие группы, которые тщательно проработают все аспекты будущих соглашений. Об этом 15 октября во время рабочего визита в Дамаск заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Я уверен, что у нас есть очень много направлений для сотрудничества, как в общегосударственных, так и в региональных рамках. В составе нашей делегации сегодня сюда приехали министры, депутаты Государственного совета во главе с председателем Владимиром Константиновым. Не сомневаюсь, что будут хорошие практические результаты, ведь это лишь начало нашего сотрудничества. Ждём вас в Крыму с большим удовольствием», — отметил глава Крыма, пригласив представителей Сирии на V Ялтинский международный экономический форум.

Как сообщало ИА REGNUM, крымская делегация впервые прибыла в Сирию на встречу, посвящённую развитию торгово-экономического сотрудничества двух республик. По словам главы РК Сергея Аксёнова, для того, чтобы выстоять перед давлением международных санкций, Крыму и Сирии необходимо объединять свои усилия.

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